KAR YAĞIŞI ERZİNCAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ - Haberler
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KAR YAĞIŞI ERZİNCAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZİNCAN'da gece başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

ERZİNCAN'da gece başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Erzincan'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu. Gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar, şehri beyaz örtüyle kapladı. Karla kaplanan Erzincan'da belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı. Kar yağışı, yükseklerde tipiyle birlikte etkili oldu. Kent merkezinde kar yağışının günboyu devam edeceği bildirildi.

KAR YAĞIŞI ERZİNCAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ

KAR YAĞIŞI ERZİNCAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ

KAR YAĞIŞI ERZİNCAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ

KAR YAĞIŞI ERZİNCAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ

KAR YAĞIŞI ERZİNCAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ

KAR YAĞIŞI ERZİNCAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ

KAR YAĞIŞI ERZİNCAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ

KAR YAĞIŞI ERZİNCAN'I BEYAZA BÜRÜDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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