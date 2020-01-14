Erzincan itfaiyesi 2019 yılında 3 bin 500 kişiye eğitim verdi

14.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:51

Erzincan Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından 2019 yılı içerisinde 3 bin 500 kişiye yangın eğitimi verildi.



Erzincan Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği personelleri tarafından 2019 yılında 38 resmi ve özel kurumda görev yapan 3 bin 500 kişiye itfaiye hizmetleri ile yangın önleme ve yangın güvenliği konularında eğitim verildi. Tahliye tatbikatlarında yapıldığı eğitimde kurumlara temel yangın güvenliği, yangından korunma, yangın önleme ve söndürme yöntemleri, söndürme maddelerinin kullanımı, acil durumlarda hareket tarzı konularında da bilgilendirme yapıldı. 2020 yılı Ocak ayı içerisinde ise Erzincan Valiliği ve ek hizmet binalarında görev yapan yangın söndürme ekipleri ile 3. Ordu Komutanlığı bünyesinde görevli askeri itfaiye ekiplerine yangına müdahale konularında eğitim verilerek tahliye tatbikatı yaptırıldı. 2019 yılı içerisinde İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden 500 öğrenciye itfaiyecilik mesleği ve görevleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.



Öte yandan yangın ve afetlerde, can ve mal kayıplarının önlenmesi veya en aza indirilmesi amacıyla 2020 yılında da İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim ve tatbikatlara devam edeceği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA