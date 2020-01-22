Erzincan itfaiye ekiplerinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti
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Erzincan itfaiye ekiplerinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

İtfaiye ekiplerinin yardımına karla mücadele ekipleri yetiştiERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine bağlı Kürelik köyünde, bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

22.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:40
Erzincan itfaiye ekiplerinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

ekiplerinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

'ın ilçesine bağlı Kürelik köyünde, bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Kar nedeniyle köye ulaşmakta zorlanan itfaiye ekiplerinin yardımına ise özel idare ekipleri yetişti.

Refahiye ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Kürelik köyünde dün Kemal Beyaz'a ait ahşap evde bacadan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. İtfaiye ekipleri kar nedeniyle köye ulaşmakta zorlanınca yardımlarına İl Özel İdaresi'ne ait ekipler yetişti. Köye ulaşan itfaiye ekipleri köy halkının da desteği ile yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı olmazken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Erzincan itfaiye ekiplerinin yardımına karla mücadele ekipleri yetişti
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