Erzincan İstanbul'da tanıtılacak

22.10.2019 11:44

Erzincan Valiliği himayesinde Erzincan Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile 5-11 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Maltepe'de düzenlenmesi planlanan "Erzincan Tanıtım Günleri" programının değerlendirme toplantısı yapıldı.



Erzincan'ın doğal, kültürel ve turizm değerleri ile yöresel zenginlikleri, yerli ve yabancı ziyaretçilere anlatılmak üzere 05-11 Kasım tarihleri arasında İstanbul'un Maltepe semtinde "Erzincan Tanıtım Günleri" düzenlenmesi planlanıyor. Konuyla ilgili olarak Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, ilçe kaymakam ve belediye başkanları ile Erzincan'daki Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, tanıtım günlerine katılacak olan esnafın katılımı ile Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda değerlendirme toplantısı düzenlendi.



Erzincan'ın ve bölgenin sahip olduğu zengin turizm potansiyelini kapsamlı bir şekilde tanıtma fırsatı bulunacağı etkinlikte Erzincan'ın tarihi, sosyal ve kültürel yönü, meşhur lezzetleri, tanıtılması hedefleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA