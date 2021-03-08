Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

ERZİNCAN - Erzincan'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kentte bir süredir yüksek seyreden hava sıcaklıklarının ardından gece başlayan yağmur, Ahmediye Geçidinde yerini kara bıraktı.

Aralıklı devam eden yağış nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Meteoroloji yetkilileri, Erzincan'da hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının aralıklarla etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Bölgede vatandaşlar ve ilgililerin, kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı