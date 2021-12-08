Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve tipi

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde yoğun Kar yağışı ve tipi etkili oldu. Ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan kent merkezinde yağmur görülürken, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar ve tipi nedeniyle Erzincan-Gümüşhane karayolunun 2120 rakımlı Ahmediye Geçidi tamamen beyaza büründü. Güzergahta ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Tır sürücüleri, bir anda bastıran kar yağışının kendilerini zora soktuğunu belirtti.

Kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklı devam edeceği bildirilirken, buzlanmaya karşı sürücüler uyarıldı.

(Senanur Erdoğan - Emin Ferhat Sevilir-İHA)