Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ilçe merkezinde yaşamı olumsuz etkilerken dolu nedeniyle 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence Dağı'nın zirvesi beyaza büründü. Cimin Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu taşkınların oluştuğu bazı bölgelerde yollarda hasar meydana geldi, ağaçlar devrildi. Sağanak sonrası bazı tarım arazilerinin sulama kanalları taş ve çamur doldu. Üzümlü Belediyesi yaptığı anonslarla, yaşanabilecek can ve mal kayıplarına karşı vatandaşları uyararak dere kenarından uzak durmaları istendi. Bazı vatandaşların uyarılara rağmen dere kenarlarında oluşan taşkınları cep telefonlarıyla kayıt etmesi üzerine polis ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Kaynak: AA