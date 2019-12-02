Erzincan'ın Refahiye ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

02.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:20
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

'ın ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte iki gündür devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Refahiye ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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