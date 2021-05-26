Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
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Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, saat 00.37'de merkez üssü Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin 7,34 kilometre derinliğine kaydedildi.

4,2 büyüklüğündeki deprem Erzincan'ın yanısıra Bayburt'ta da hissedildi.

Yaşanan depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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