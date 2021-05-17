Erzincan'ın Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül, Kovid-19'a yenik düştü

Erzincan'ın Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Rahatsızlanan ve 11 Nisan'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Şengül'ün, burada yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Karantinaya alındığı evinde tedavisine devam edilen Şengül, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 19 Nisan'da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Mayıs ayının başında yoğun bakım servisine kaldırılan Şengül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir