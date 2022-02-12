Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar - Haberler
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Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar

AA, Barış Yalçınkaya - Kültür Sanat
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Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar

Yamaç paraşütü pilotları, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladı.

ERZİNCAN (AA) - Yamaç paraşütü pilotları, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladı.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde buluşan yamaç paraşütü sporcuları, buradaki yüksek tepeden uçuş gerçekleştirdi.

Gökyüzünde Türk bayrağı açan 15 sporcu, daha sonra kayak merkezindeki buzla kaplı Ardıçlı Gölü yakınına iniş yaptı.

Hafta sonu tatilini merkezde kayak yaparak geçiren aileler de gösteriyi ilgiyle izledi.

Yamaç paraşütü pilotu Ali Zaimoğlu, gazetecilere, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı eşliğinde uçuş yaptıklarını söyledi.

Türk bayraklarıyla gökyüzünü şenlendirdiklerini ifade eden Zaimoğlu, "Biliyorsunuz Erzincan doğa sporlarının başkenti, bu güzel günde burada havada olmak bizi ayrıca mutlu etti. 104 yıl önce ilimizi düşman işgalinden kurtaran herkese özellikle ordumuza canı gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.

Sporculardan Emre Aktepe de 15 pilotla yaptıkları uçuşu sorunsuz tamamladıklarını anlattı.

Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar

Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar

Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar

Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar

AA / Barış Yalçınkaya - Kültür Sanat

Toros Dağları, Türk Bayrağı, Erzincan, Türk, Kültür Sanat, Haberler

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