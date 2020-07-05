Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde hava sıcaklığı 39 dereceyi buldu Doğu Anadolu Bölgesinde bir yandan yağmur yağışı etkili olurken hava sıcaklığı da Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 39 dereceyi buldu.

Doğu Anadolu Bölgesinde bir yandan yağmur yağışı etkili olurken hava sıcaklığı da Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 39 dereceyi buldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgar doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü yerleşim yeri 39 dereceyle Erzincan'ın Kemaliye ilçesi oldu.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan'da 34, Iğdır'da 33, Erzurum'da 25, Kars ve Ardahan'da 26 ve Ağrı'da 27 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA