Erzincan'ın Kemah ilçesinde mezra karantinaya alındı
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde mezra karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Haberler | Yerel

Erzincan'ın Kemah ilçesinde mezra karantinaya alındı Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Çaltı köyü Yeşilyurt Mezrasında yeni tip korona virüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince 14 gün süreli karantina (tam kapanma) uygulaması başlatıldı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde mezra karantinaya alındı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Çaltı köyü Yeşilyurt Mezrasında yeni tip korona virüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince 14 gün süreli karantina (tam kapanma) uygulaması başlatıldı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü mezrada yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Konuyla ilgili yapılan duyuruda "Çaltı köyü Yeşilyurt Mezrasında pozitif vaka sayısında artış görüldüğünden korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 09.06.2021 tarihi itibariyle 14 gün süreli karantina (tam kapanma) uygulaması başlatılmıştır." denildi.

Köy giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirleri 14 gün sürecek.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde mezra karantinaya alındı
Erzincan'ın Kemah ilçesinde mezra karantinaya alındı
Erzincan'ın Kemah ilçesinde mezra karantinaya alındı
Erzincan'ın Kemah ilçesinde mezra karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa

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