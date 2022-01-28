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Erzincan'ın kanaat önderlerinden Kavukçu son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erzincan'ın kanaat önderlerinden Kavukçu son yolculuğuna uğurlandı

Erzincan'ın kanaat önderlerinden hattat Rafet Kavukçu son yolculuğuna uğurlandı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın kanaat önderlerinden hattat Rafet Kavukçu son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'da katıldı.

Bir süredir ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunları yaşayan hattat, ressam Rafet Kavukçu (93) dün hayatını kaybetti. Kavukçu'nun cenazesi bugün Terzibaba Camisinde ikindi vakti kılındı. Cenaze namazına AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Vali Mehmet Makas, Milletvekili Süleyman Karaman, Rafet Kavukçu'nun ailesi ve çok sayıda cemaat katıldı.

Erzincan Müftüsü Burhan Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Binali Yıldırım bir konuşma yaptı.

Yıldırım, "Erzincan bugün bir değerini son yolculuğuna uğurluyor. Deprem yaşamış, göçük altında kalmış ve ömrünü ilime adamış şehrimizin yetiştirdiği bir alimi uğurluyoruz. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Dolayısıyla bütün ömrünü eğitimle, dini diyaneti gençlerimize öğreterek, rabbimizin emrettiği ölçülerde yaşayarak geçiren çok değerli büyüğümüz, kanaat önderimiz Rafet ağabeyimiz bu uğurda çeşitli çilelerde çekmiştir. 80 darbesinden o da nasibini almış bir süre tutuklu kalmıştır" dedi.

Kavukçu'nun cenazesi Terzibaba Mezarlığında toprağa verildi. - ERZİNCAN

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İhlas Haber Ajansı - Yerel

Binali Yıldırım, AK Parti, Erzincan, Cenaze, Yerel, Haber

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