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Erzincan'ın ileri gelenlerinden Kavukçu hayatını kaybetti

Erzincan'ın ileri gelenlerinden Kavukçu hayatını kaybetti

Erzincan'ın ileri gelen isimlerinden hattat Rafet Kavukçu hayatını kaybetti.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın ileri gelen isimlerinden hattat Rafet Kavukçu hayatını kaybetti.

Bir süredir ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunları yaşayan Rafet Kavukçu (93) hayatını kaybetti. Kavukçu'nun cenazesi yarın Terzibaba Camisinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığında toprağa verilecek.

Hattat Rafet Kavukçu en son geçtiğimiz 15 Ekim 2021 tarihinde Erzincan'da sergi açmıştı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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