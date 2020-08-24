Erzincan'ın bereketli topraklarında üretilen karpuzun hasadı sürüyor
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Erzincan'ın bereketli topraklarında üretilen karpuzun hasadı sürüyor

Erzincan merkeze bağlı Uluköy'de mayıs ayında toprakla buluşan karpuz fidelerinin verdiği karpuzların hasadı sürüyor.

Erzincan'ın bereketli topraklarında üretilen karpuzun hasadı sürüyor
24.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:31

Erzincan merkeze bağlı Uluköy'de mayıs ayında toprakla buluşan karpuz fidelerinin verdiği karpuzların hasadı sürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin sebze ambarı konumunda bulunan Erzincan'da ekilen karpuzlar hasat edilmeye başlandı. Hasadın Eylül ayı sonuna kadar süreceği belirtilirken, Erzincan'da da yıllık karpuz üretimi ortalama 18 bin ton olarak gerçekleşiyor. Üretici şu anda karpuzu kilogramı 1 ile 1,25 liradan tarladan satışını gerçekleştiriyor. Bir karpuzun ortalama ağırlığı 5-15 kilogram arasında değişiyor. Erzincan'ın bereketli topraklarında üretilen karpuzlar, tezgahlardaki yerini aldı. Erzincan Merkeze Bağlı Uluköy'de yetiştirilen karpuzlar, başta Erzincan'da olmak üzere bölge illerine gönderiliyor.

Uluköy'de üreticileri AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile birlikte ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan'da yıllık 3 bin 75 dekar alanda 18 bin ton karpuz üretimi bin 394 dekar alanda ise 4 bin 636 tonda kavun üretimi yapıldığını ifade etti.

Tarlasında karpuz hasat edilen Salih Kara, bu sene verimin yüksek olduğunu belirterek, "Mayıs ayında ekiyoruz. 5 ay zahmetini çekiyoruz. Masrafları yüksek ama bu sene hem verim iyi hem de fiyatları iyi " diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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