Erzincan'ın 2 ilçesinde okullar tatil

25.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:25

ERZİNCAN'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Otlukbeli ilçesinde okullar, bugün için tatil edildi. Çayırlı'da ise taşımalı eğitime ara verildi.

Otlukbeli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için okullar tatil edildi. Çayırlı ilçesinde ise taşımalı sistemden yararlanan öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA