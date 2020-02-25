Erzincan'ın 2 ilçesinde okullar tatil
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Erzincan'ın 2 ilçesinde okullar tatil

ERZİNCAN'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Otlukbeli ilçesinde okullar, bugün için tatil edildi.

25.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:25
Erzincan'ın 2 ilçesinde okullar tatil

ERZİNCAN'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçesinde okullar, bugün için tatil edildi. 'da ise taşımalı eğitime ara verildi.

Otlukbeli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için okullar tatil edildi. Çayırlı ilçesinde ise taşımalı sistemden yararlanan öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. 


Kaynak: DHA
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