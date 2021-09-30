Erzincan İliç İlçesi İhale İlanları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan İliç İlçesi İhale İlanları

Habermetre - Haberler | Toplum
Erzincan İliç İlçesi İhale İlanları

Erzincan İliç İlçesi İhale İlanlarıErzincan İliç İlçesi İslamköy Köyü Sağlık Ocağı Bahçesine Betonarme İstinat Duvarı Yapım İşi, Çayyaka Köyü Kanalizasyon ve İçmesuyu Şebeke Hattı Yenileme İnşaatı Yapım İşi, Kayacık ve Çaylı Köyleri İçmesuyu Membalarına Güzergah Yapımı ve B.

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan İliç İlçesi İhale İlanlarıErzincan İliç İlçesi İslamköy Köyü Sağlık Ocağı Bahçesine Betonarme İstinat Duvarı Yapım İşi, Çayyaka Köyü Kanalizasyon ve İçmesuyu Şebeke Hattı Yenileme İnşaatı Yapım İşi, Kayacık ve Çaylı Köyleri İçmesuyu Membalarına Güzergah Yapımı ve B. Gümüşlü Köyü İçmesuyu İsale Hattı Tadilatı İnşaatı Yapım İşi, Güngören, Konukçu, Doruksaray, Sularbaşı Köyleri İçmesuyu Sondaj Yapım İşi ile Birliğimize Ait 20 Adet Lojmanın doğalgaz Dönüşümü Yapım İşleri, İliç Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi Gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilerek yaptırılacaktır. 16. 09. 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Namaz Vakitleri Numan Kurtulmuş
Magazin Demet Özdemir
Spor Valentin Rosier Namaz Vakitleri Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Güzel Sözler Namaz Vakitleri Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erzincan İliç İlçesi İhale İlanları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 20:27:23. #1.11#