Erzincan İliç İlçesi İhale İlanları

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan İliç İlçesi İhale İlanlarıErzincan İliç İlçesi İslamköy Köyü Sağlık Ocağı Bahçesine Betonarme İstinat Duvarı Yapım İşi, Çayyaka Köyü Kanalizasyon ve İçmesuyu Şebeke Hattı Yenileme İnşaatı Yapım İşi, Kayacık ve Çaylı Köyleri İçmesuyu Membalarına Güzergah Yapımı ve B. Gümüşlü Köyü İçmesuyu İsale Hattı Tadilatı İnşaatı Yapım İşi, Güngören, Konukçu, Doruksaray, Sularbaşı Köyleri İçmesuyu Sondaj Yapım İşi ile Birliğimize Ait 20 Adet Lojmanın doğalgaz Dönüşümü Yapım İşleri, İliç Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi Gereğince Açık İhale Usulü ile ihale edilerek yaptırılacaktır. 16. 09. 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri