Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

04.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:31

Meteoroloji Erzincan ve çevre iller için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün 04 Şubat 2020 tarih ve 03 nolu meteorolojik uyarısına göre; 05 Şubat 2020 yarın saat 05.00 ile 23.59 saatleri arasında Erzincan, Erzurum ve Ardahan'da kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Vatandaşların, ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA