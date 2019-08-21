Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

21.08.2019 10:30

Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'da bulunan Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da hava genellikle az bulutlu, bölgenin kuzey ile batı kesimlerde ise yer yer parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzincan çevrelerinde ise saatte 30 ila 50 kilometre hızda esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Kars'ta 12, Erzurum'da 13, Ağrı'da 16, Iğdır'da 17 ve Erzincan'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 36, Ağrı'da 34, Erzurum ve Erzincan'da 33, Kars'ta 31 ve Ardahan'da 30 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA