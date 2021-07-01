Erzincan Havalimanının adı değişti
Erzincan Havalimanının isminin, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Erzincan Havalimanının isminin, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Erzincan Havalimanının yeni ismi, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici