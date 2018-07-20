Erzincan Halk Otobüsü Otomobille Çarpıştı: 6 Yaralı

Halk otobüsü otomobille çarpıştı: 6 yaralı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) ERZİNCAN'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Erzincan Havalimanı Kavşağında meydana geldi. Okan Kocatürk yönetimindeki 24 AB 094 plakalı özel halk otobüsü, kavşağa ani giriş yapan Şükrü Demir yönetimindeki 24 AAC 884 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddeti ile devrilen halk otobüsünün altında sıkışan bir yolcu AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkartıldı. Kazada halk otobüsü ile otomobil içerisindeki toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.