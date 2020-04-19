Erzincan Halk Eğitim Merkezi'nde, maske üretimi başladı Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası başta maske olmak üzere kolonya ve dezenfekte ürünlere talep artması üzerine Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi, maske üretimine başladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını sonrası başta maske olmak üzere kolonya ve dezenfekte ürünlere talep artması üzerine Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi, maske üretimine başladı. Ayrıca Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde 3D yazıcılarla şimdiye kadar 7 bin 175 siper maske üretimi yapılmış olup, yaklaşık 9 bin adet daha üretim yapılması planlanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında virüse karşı mücadelede aktif çalışan kamu personelleri ve vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezi'nce maske üretimine başlandı. Erzincan Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve 8 İlçe Halk Eğitim Merkezi olmak üzere toplam 9 Halk Eğitim Merkezi ve Hacı Ali Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü öğretmen, usta öğretici ve kursiyerler tarafından maske üretimi tüm hızıyla devam ediyor.

Erzincan Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde maske üretim yerinde incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, emeği geçenleri tebrik etti. Erzincan'daki Halk Eğitim Merkezleri ve meslek lisemizde sosyal mesafe kuralına da dikkat edilerek toplam 143 usta öğretici, öğretmen ve kursiyerimiz tarafından 100 adet makine ile gönüllü olarak hizmet vererek günlük ortalama 10.000 maske üretimi yapıldığını söyleyen Erzincan Valisi Sayın Ali Arslantaş, "Bununla beraber Erzincan Mesleki Eğitim Merkezimiz, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz ve Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde 3D yazıcılar kullanılarak siper maske üretimi yapılmaktadır. Şu ana kadar sağlık çalışanlarımız için 250 adet siper maske üretilmiş olup bunlardan 120 tanesi İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Ayrıca Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde 3D yazıcılarla gençlik liderlerinin öncülüğünde antrenörler ve gönüllülerin katılımıyla, sağlık çalışanları, güvenlik görevlilerimiz ve sahada çalışan personellerimiz için korumalı maske üretimi devam ediyor. Burada şimdiye kadar 7 bin 175 siper maske üretimi yapılmış olup, yaklaşık 9 bin adet daha üretim yapılması planlanıyor.

Toplum olarak hepimizin kenetlenmesi gerektiği bugünlerde bizler de milli bir seferberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu zor günlerimizde gönüllü olarak fedakarca çalışan personellerimiz tebrik ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA