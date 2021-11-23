Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da kuvvetli kar yağışı uyarısı - Haberler
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Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da kuvvetli kar yağışı uyarısı

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da yarın başlayacağı tahmin edilen yer yer kuvvetli kar yağışı konusunda uyarıda bulundu.

GÜMÜŞHANE (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da yarın başlayacağı tahmin edilen yer yer kuvvetli Kar yağışı konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın yağmurla başlayacak yağışın zamanla yüksek kesimler başta olmak üzere Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum'da yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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