Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da kar yağışı uyarısı

GÜMÜŞHANE (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da yarın başlayacağı tahmin edilen yer yer kuvvetli Kar yağışı konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağmurla başlayacak yağışın zamanla yüksek kesimler başta olmak üzere Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Erzurum'da yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen bölgede rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı; Erzincan'da 3, Bayburt'ta 1, Tunceli'de 2, Iğdır'da 0, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 2, Ağrı'da 3, Ardahan'da 4 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Tunceli'de 13, Iğdır'da 11, Erzincan'da 7, Erzurum'da 6, Kars ve Ağrı'da 8, Ardahan'da 7, Bayburt'ta 5 derece olması öngörülüyor.

(Ahmet Akbuğa/ İHA)

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