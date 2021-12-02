ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın Eşi Hanımefendi Elif Makas'ın himayelerinde kurulan Erzincan Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifi bölge eğitim toplantısı Kemaliye ilçesinde yapıldı. Düzenlenen toplantıya Hanımefendi Elif Makas'ın yanı sıra ilimiz merkezden, İliç ve Kemaliye ilçelerinden kooperatif üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda, uzmanlar tarafından katılımcılara kooperatifçilik, protokol kuralları ve iletişim konularında bilgiler verildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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