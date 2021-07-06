Erzincan Genelinde Çalışmalar Aralıksız Sürüyor

Erzincan Belediyesi ekipleri, Erzincan genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzincan Belediyesi ekipleri, Erzincan genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda özellikle altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklar ile belirlenen plan doğrultusunda devam eden çalışmalarda asfalt, yeni imar yolu, kaldırım imalatı ve tamiratı, yol bakım-onarım, çim biçme, parkların tamiratı ve mahallelerde genel temizlik işlerini aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son günlerde birçok mahallede yeni imar yolu açımı yaparken, bu çalışmalarla araç ve yaya trafiğinin ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Çalışmalar kapsamında Demirkent ve Yunus Emre Mahallelerinde yeni imar yolu çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırım tamiratı çalışmaları kapsamında da Yavuz Selim Mahallesi, Halitpaşa Mahallesi ve Ali Kemali Caddesinde çalışmalar devam ediyor.

Erzincan Belediyesi şehir genelindeki parkların bakım çalışmaları ile birlikte çim biçme işlerini sürdürüyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda şehir genelindeki parklarda rutin park bakım ve çim biçme işlerine devam ediyor. Son olarak Fevzipaşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi, Akyazı kavşağı ve Ulalar köprüsü arsasında çalışma yapan ekipler, çimlerin biçilmesi ile birlikte yabani otların temizlik çalışmalarını da gerçekleştirdi. Yoğurtlu ve Geçit Mahallelerinde bulunan parklarda çöp kovası, oyun seti ve banklarında tamiratları yapıldı.

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin periyodik olarak yaptığı mahalle temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. Kentin belirlenen mahallelerinde yapılan temizlik çalışmaları kapsamlı olarak yapılıyor. Periyodik olarak çöplerin toplanmasından mıntıka temizliğine, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması, cadde ve sokaklar ile pazaryerlerinin süpürülüp yıkanmasına kadar gün boyu şehir merkezi ve mahalleleri güzelleştirmek için yoğun mesai harcayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerin cadde ve sokaklarında süpürme ve yıkama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Bahçelievler Mahallesinde genel temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Habermetre