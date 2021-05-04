Erzincan ESOB Başkanı Limon: "Esnafımız işyerlerini kapatmış fakat online alışveriş mağazaları 24 saat işlerine devam ermektedir"
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Erzincan ESOB Başkanı Limon: "Esnafımız işyerlerini kapatmış fakat online alışveriş mağazaları 24 saat işlerine devam ermektedir"

Erzincan ESOB Başkanı Limon: 'Esnafımız işyerlerini kapatmış fakat online alışveriş mağazaları 24 saat işlerine devam ermektedir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (ESOB) Bedir Limon, KOSGEB tarafından açıklanan Mikro ve Küçük İşletmelere Yönelik Hızlı Destek Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (ESOB) Bedir Limon, KOSGEB tarafından açıklanan Mikro ve Küçük İşletmelere Yönelik Hızlı Destek Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Limon, KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programının başlatıldığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığını kaydederek, "Mikro İşletmelere 30 bin, küçük işletmelere 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanılacaktır. Verilecek olan desteğin şartları aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

1- İmalat, sektöründe faaliyet gösterecek,

2- 2019 yılı Mayıs ayından önce kurulmuş olmalı,

3- 2019 Net satış hasılatı en az 75 bin TL olmalı

4- 2020 ilk 5 ay KDV beyannamesinde 2019 ilk 5 ay KDV beyannamesine göre %25 gelir kaybı olmalı,

5- 2020 Mart ayı istihdam sayısını 2021 Mart, Nisan, Mayıs ayında korumalı,

6- Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil/taksitlendirilmemiş vergi ya da SGK borcu olmayacak,

7- Pandemi süresininin başlangıcında tüm esnaflara devlet bankalarınca kullandırılan 25.000 TL'lik işe devam kredi paketinden faydalanmamış olmalı,

8- KOSGEB Kobi Finansman Desteğinden faydalanmamış olmalı,

Geri ödemesi ise 2024 yılında başlayarak 4 er aylık taksitler halinde olacak,

Başvurular: 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren E-devlet üzerinden yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Erzincan ESOB Başkanı Limon, pandemi dolayısıyla ekonomik olarak büyük bir buhran içine giren esnaf ve sanatkarlar bu destekten ve belirtilen kriterlere göre kentte çok az esnafın yararlanacağının bilinmekte olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Devletimizden istediğimiz bu desteğin kapsamı genişletilerek ve bazı şartların kaldırılarak başta servisçi, Kahveci, lokantacı, kantinci gibi doğrudan etkilenen esnafa öncelik verilerek tüm esnafımız kapsamalıdır. Ayrıca 29 nisanda başlayan ve 17 mayısa kadar sürecek olan tam kapanma döneminde esnafımız işyerlerini kapatmış fakat online alışveriş mağazaları 24 saat işlerine devam ermektedir. En son gece yayımlanan genelge ile marketlere sınırlama getirilmesi olumlu bir durumdur.

Haksız rekabete neden olan bu durumun acilen çözüme kavuşturması büyük bir elzemdir. Tam kapanmada bir tek esnafımız eve kapanırken özelikle ayakkabıdan beyaz eşyaya, bisikletten züccaciye ye kadar aklınıza her gelen ürün internetten satışı yapılmaya devam etmektedir. Devlet yetkililerinden bu konuya hassasiyet göstermesini ve gereken önlemlerin alınmasını esnaf ve sanatkar camiası olarak acilen bekliyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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