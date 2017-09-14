Erzincan Erkek Yerine Kadın Cenazesi, Yakınlarını Şoke Etti

Erkek yerine kadın cenazesi, yakınlarını şoke etti (3)



ERZİNCAN'DAKİ AİLE DE ŞOKE OLDU



İzmir'de vefat eden annelerinin cenazesini uçakla memleketi Erzincan'a getirmek isteyen 2 kardeş de annelerinin yerine başka birinin cenazesinin geldiğini duyunca şoke oldular. Acılı kardeşler annelerinin cenazesini alamadan geri döndü.



Bir süredir İzmir'de bulunan 9 çocuk annesi 93 yaşındaki Fatma Celayir 11 Eylül pazartesi günü vefat etti. Oğulları Kadir ve Abdullah Celayir, annelerinin cenazesini memleketleri Erzincan'a getirmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. Cenazenin bugün havayolu ile Erzincan'a getirileceği bilgisini alan iki kardeş, kendilerine bildirilen saatte Erzincan Havalimanı'na gitti. Burada bir süre bekletilen aileye yetkililer, Sizin cenaze uçakta değil denildi.



Bu sırada Şanlıurfa'dan aileyi arayan belediye yetkilileri, Sizin cenaze yanlışıkla buraya geldi. Buraya gelmesi gereken Halil Asal'ın cenazesi de oraya gitmiş. Sizin cenazeyi karayolu ile Erzincan'a gönderiyoruz dedi.



Fatma Celayir'in oğlu 59 yaşındaki Kadir Celayir, annelerinin vefatının ardından gerekli işlemleri başlattıklarını ve havayolu ile Erzincan'a getirilmesi gerekirken, gelmediğini söyledi. Celayir, Havalimanındaki yetkililer bize cenazenin İstanbul'dan gelen uçakta olmadığını söylediler. Öğrendiğimiz kadarıyla annemizin cenazesi yerine yanlışlıkla başka bir cenaze gelmiş. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde de yetkililer telefonla ulaşarak annemizin cenazesinin orada olduğunu ifade etti. Cenazemizin karayolu ile Erzincan'a geleceğini belirttiler diye konuştu.



Yaşanan olumsuzluk nedeniyle acılarını dahi yaşayamadıklarını ifade eden 71 yaşındaki Abdullah Celayir ise Biz cenaden bir gün önce Erzincan'a geldik. Bugün cenazemizi uçaktan alacaktık. Annemizin ölümünün ardından yakınlarımıza haber verdik. Erzincan'a bağlı Çayırlı ilçesinin Aşağa Çamurdere Köyü'nde mezarı kazıldı, yurt dışındaki akrabalarımız bugün olacak defin için geldiler. Ancak bizim cenazemiz yerine başka bir cenaze gelmiş. Havayolu şirketinin yapmayacağı şeyler ama yapmışlar dedi.