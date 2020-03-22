Erzincan emniyeti korona virüse karşı etkin bir mücadele yürütüyor Erzincan'da görev yapan polis memurları, maske ve eldivenlerle olaylara müdahale ederek korona virüse karşı etkin bir mücadele yürütüyor.

Erzincan'da görev yapan polis memurları, maske ve eldivenlerle olaylara müdahale ederek korona virüse karşı etkin bir mücadele yürütüyor. Erzincan'da 65 yaş üzeri keyfi dışarı çıkana 3 bin 150 TL ceza uygulanacak.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs kapsamında tedbir ve güvenlik çalışmaları sürerken, Erzincan'da virüse karşı geniş güvenlik önlemleri alan İl Emniyet Müdürlüğü tüm personeliyle eldiven ve maskeli görev yapıyor. Son olarak 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların 24.00'ten itibaren dışarıya çıkmasının yasaklanmasının ardından Erzincan'da cadde, sokak ve parkların önceki günlere nazaran boş kaldığı gözlendi.

Parklarda kimlik kontrolü yapan polis, 65 yaş üstü vatandaşları uyarıp, evlerine gönderdi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Vali Arslantaş sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimiz için sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç durumunda ALO 112-155-156 numaraları arandığında arkadaşlarımız kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3 bin 150 TL ceza TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacaktır." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA