Erzincan Dünya şampiyonu yarasa adam Kemaliye'ye hayran kaldı

Dünya şampiyonu yarasa adam Kemaliye'ye hayran kaldı

AVUSTURYALI SPORCU ÖNCE HALAY ÇEKTİ, SONRA ATLADI

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen doğa sporları ve kültür festivalinde bin 500 metre yükseklikteki kayalıklardan gerçekleşen Wingsuit Exit atlayışları nefes kesti. Aralarında 320 kilometre hıza çıkarak Dünya Wingsuit Ligi(WWL) Şampiyonu olan Avusturyalı Sporcu Chris Byrnes renkli kişiliğiyle halkın büyük sevgisini kazandı. Çılgın sporcu önce Kemaliyeliler'le halay çekti, ardından yarasa kanatları ile kendini boşluğa bırakırken Türkçe 'Baboş' diye seslenerek atladı.

Bu yıl 40'ncısı düzenlenen Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin son gününde Wingsuit Exit atlayışına sahne oldu. Sporcular Kemaliye'den 2 saat yürüyerek 'Cennete açılan kapı' olarak isimlendirilen atlayış alanına tırmandı. Deniz seviyesinden bin 500 metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı Kayalıkları'na ulasan sporcular özel yapım kıyafetlerini giyerek atlayış için hazırlandı. Yarasa adamlar, 1500 metrelik mesafede 200 kilometre hıza ulaşarak adeta ölüme meydan okudu. Ulaştıkları hızda paraşütlerini açan sporcular Karasu nehrine iniş yaptı.

WİNGSUİT DÜNYA HIZ ŞAMPIYONU DA KEMALİYE'DE

Şenliklere bu yıl 9 Türk ve 6 yabancı olmak üzere 15 'wingsuit' ve 'base jump' sporcusu katılırken, gökyüzünde 320 kilometre hıza çıkarak Dünya Wingsuit Ligi(WWL) Şampiyonu ünvanına sahip olan Avusturyalı Sporcu Chris Byrnes'te defalarca atlayış yaptı. Sempatik tavırları ile ilçe halkının gönlünde yer eden şampiyon sporcu, önce çifte telli oynadı, ilçe halkı ile halay çekti, ardından özel yarasa kıyafetlerini giyerek kendini gökyüzüne bıraktı. Bu sırada ilçeye özgü Türkçe kelimeleri de öğrenmeyi ihmal etmeyen Chris Byrnes kayalıklardan 'Baboşö diyerek bağırarak atladı ve 30 saniye süren uçuşun ardından Karasu Nehri Kenarı'na iniş yaptı. Dünya şampiyonu defalarca atlayış yapan yaparak kendisini izleyen coşkulu kalabalığı heyecanlandırdı.

Kaynak: DHA