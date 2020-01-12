: Erzincan drone saldıran köpek izleyenleri gülümsetti

12.01.2020 13:35 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:39

Drone saldıran köpek izleyenleri gülümsetti

ERZİNCAN Ergan Kayak Merkezi'nin maskotu haline gelen 'Bulut isimli köpeğin drone ile kovalamacası izleyenleri gülümsetti.

Ergan Kayak Merkezi'nin maskotu haline gelen 'Bulut' isimli köpeğin habercilerin dronuna saldırısı renkli görüntüler oluşturdu. Kayak merkezini havadan görüntüleyen drone sürekli takip eden ve yakalamak için üzerine zıplayan köpeğin o anları izleyenleri gülümsetti. Dronenin yere inmesine bir türlü fırsat vermeyen 'Bulut' drone operatörünün cihazı havada yakalamasına rağmen bir süre daha takip etti.

Kaynak: DHA

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