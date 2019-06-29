ERZİNCAN Doğa sporları tutkunları Kemaliye'de buluştu

Doğa sporları tutkunları Kemaliye'de buluştu

Uluslararası Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin 40'ncısı çeşitli ülkelerden ve Türkiye'den bir çok doğa sporcusunun katılımıyla başladı. Karasu Nehri'nde düzenlenen dragon yarışları nefes keserken, Karanlık Kanyon'da düzenlenen feribot gezisi davetlilere keyifli dakikalar yaşattı.

İlçe merkezinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlayan şenliklere bu yıl 9'u Türk 6'sı yabancı olmak üzere 15 'wingsuit' ve 'base jump' sporcusunun, yanı sıra su sporları ve bisiklet dalında toplam 100 sporcu katıldı. Fırtına nedeniyle ilk gün hava atlayışları olmazken, Karasu Nehri'nde drogon tabir edilen özel yapım teknelerle yarışlar düzenlendi. İlçe girişindeki Şırzı Köprü'sünün yakınlarında oluşturulan 200 metrelik parkurda herbirinde 10 kürekçinin bulunduğu özel yapım teknelerdeki sporcular startın verilmesinin ardından birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti. Dünyanın ikinci büyük kanyonu Karanlık Kanyon'da düzenlenen feribot gezisi ile de davetliler keyifli anlar yaşadı.

VALİ YAZICIOĞLU BUGÜNLERİ GÖRSEYDİ GURUR DUYARDI

Şenlikler hakkında konuşan Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı Başkan Yardımcısı Dr. Ferudun Çelikmen, Karanlık Kanyon'da gerçekleştirilen ve adrenalin tutkunlarının nefesini kesen 'base jump' ve ardından yarasa adam atlayışları ile artık her yıl uluslararası düzeyde artan bir sporcu katılımıyla bu yıl Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin 40'ncısını düzenlediklerini ifade etti. Şenliklerin ilk gününde Karasu Nehri'nde dragon yarışları düzenlendiklerini belirterek; "Son derece heyecanlı bir aktivite ile festivalimiz başladı. Bir zamanlar kimsenin bilmediği ilçemiz şimdilerde dolup taşıyor. Tur otobüslerinin uğrak noktası haline geldi. Rahmetli Eski Erzincan Valimiz Recep Yazıcıoğlu bugünleri görseydi herhalde bizlerle gurur duyardı. Buraların günün birinde böyle turist kaynayacağını, insanların turizmden gelir elde edeceğini görseydi çok mutlu olurdu. Vali Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA