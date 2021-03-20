Erzincan Divriği arası raybüs seferleri bir yıl aradan sonra yeniden başladı

Korona virüs salgını dolayısıyla geçtiğimiz yıl Mart ayında sonlandırılan Erzincan-Divriği arası raybüs seferleri bir yıl aradan sonra yeniden başladı.

Korona virüs salgını dolayısıyla geçtiğimiz yıl Mart ayında sonlandırılan Erzincan-Divriği arası raybüs seferleri bir yıl aradan sonra yeniden başladı.

Korona virüs salgını sebebiyle geçtiğimiz yıl Mart ayında sonlandırılan tren seferleri, sabah erken saatlerde Sivas'tan Erzincan'a hareket ederek yeniden başladı. Seferler öncesi pandemi kuralları gereği tüm önlemler alındı. Seyahat edecek yolcular HES kodlarına bakılarak alınıp maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak virüsün yayılmasının önüne geçiliyor. Vatandaşlar tekrardan hizmete giren seferler için oldukça memnun olduklarını kaydetti.

Bugün Türkiye geneli hizmete alınan bölgesel tren hatları arasında Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği raybüs seferleri de yer alıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı