Erzincan'dan sonra İzmir depreminden de kurtuldular

Erzincan'da 1992 yılında yaşanan depremden kurtulan ve 28 yıl sonra 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depreme yakalanan Fidan Kaya ve annesi, hem aynı travmayı yeniden yaşamanın burukluğunu hem de ikinci kez hayatta kalmanın mutluluğunu yaşıyor.

Erzincan'da 1992 yılında yaşanan depremden kurtulan ve 28 yıl sonra 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depreme yakalanan Fidan Kaya ve annesi, hem aynı travmayı yeniden yaşamanın burukluğunu hem de ikinci kez hayatta kalmanın mutluluğunu yaşıyor.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin vurduğu Bayraklı ilçesindeki evleri ağır hasar gören ve çadır kente sığınan Fidan Kaya (49), AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem anlarını gözyaşlarıyla anlattı.

Deprem gerçeğiyle 21 yaşında Erzincan depreminde tanıştığını, evlerinin yıkıldığını, komşularını kaybettiklerini anlatan Kaya, yıllar sonra aynı acıyı İzmir'de yaşadıklarını belirtti.

Depreme 6. kattaki evlerinde yakalandıklarını, sarsıntıyla birlikte annesi ve yeğenini kurtarma derdine düştüğünü ifade eden Kaya, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Anneme yetişmeye çalışayım, bir arada olalım ki kolay bulunalım enkaz altında, diye düşündüm. Ceset de yaralı da olsa kolay bulunsun, üçümüz bir arada olalım. 'Anne yanıma gel' dedim. Annem düştü gelemedi, duvara tutundu. Yeğenim yanıma gelemedi, parmağından nasıl tuttuysam bir hamleyle çektim yanıma. O anda tek düşündüğüm şey 'Allahım biz öleceğiz de şu masumu koru, biz iyi kötü yaşadık'. Öleceğimizi düşündüm, 6. kattasın, korkunç bir sallantı var. Mutfaktaki eşyaların düştüğünü gördüm. Duvar gitti sandım. 'Erzincan'ı atlattık, burayı atlatamayacağız' dedim. 6. kat ve betonarme burası. Orası topraktı, bir şansımız vardı. Burada şansımız olmadığını düşündüm."

Oturdukları binanın yıkılmadığını, ancak dışarı çıkarken merdivenlerin çökeceği korkusunu yaşadıklarını dile getiren Kaya, "Çıkana kadar yüz yıl geçti gibi. Çok korkunçtu. Allah bir daha yaşatmasın. O sırada evde olmayan kardeşim de yıkık evleri görünce bizim evin çöktüğünü düşünmüş. O da ağır bir travma geçirmiş. Annemin ayakları tutmadı. 3 gün gezemedi. Annemi kolundan tuttum, sürükleyerek getirdim. Çok zordu." dedi.

Tek katlı evde yaşamak istiyor

Erzincan depreminin etkisinin üzerinden halen gitmediğini, İzmir ile bu acıyı yeniden hatırladıklarını, burada da komşularını kaybetmenin kederini yaşadıklarını anlatan Kaya, bir gün depremde öleceğine inanmaya başladığını ifade etti.

Hasarlı evlerine girmek istemediklerini, yeni ev aradıklarını anlatan Kaya, artık tek katlı bir evde yaşamak istediğini söyledi.

Kaya, Erzincan'da yaşadıkları depremden 3 gün sonra çadır bulabildiklerini, burada ise aynı akşam başlarını sokacakları bir çadır bulduklarını, her ihtiyaçlarının karşılandığını, gönüllülerin yardıma koştuğunu da sözlerine ekledi.

75 yaşındaki Anne Fidan Kaya da yaşadığı korku dolu anları ağlayarak anlattı.

Sarsıntı nedeniyle salondan koridora geçmek isterken düştüğünü ifade eden Kaya, "Çocuklar markete gidecekti, onlar asansörde yakalandı zannettim. Çocukların yanına gitmek istedim, dizlerim tutmadı. Deprem ilk olduğunda yere düştüm, duvara tutunarak kalkmaya çalıştım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer