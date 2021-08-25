Erzincan'dan Sinop'a 5 TIR yardım 1 milyon lira nakit para gönderildi
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Erzincan'dan Sinop'a 5 TIR yardım 1 milyon lira nakit para gönderildi

Erzincan'dan Sinop'a 5 TIR yardım 1 milyon lira nakit para gönderildi
Demirören Haber Ajansı / Faruk Canbaba - Haberler | Güncel

ERZİNCAN'dan sel felaketinin yaşandığı Sinop'a 5 TIR gıda, beyaz eşya ve mobilya ile 1 milyon lira para yardımı gönderildi.

ERZİNCAN'dan sel felaketinin yaşandığı Sinop'a 5 TIR gıda, beyaz eşya ve mobilya ile 1 milyon lira para yardımı gönderildi.

Erzincan Valiliği koordinesinde Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların destekleriyle toplanan 5 TIR dolusu yardım, dualar eşliğinde Sinop'a yola çıktı. Valilik binası önünde Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Milletvekili Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kurum amirlerinin katıldığı törende 2 TIR beyaz eşya ve mobilya, 2 TIR muhtelif gıda ve 1 TIR şeker yüklü TIR Sinop'a gönderildi.Vali Mehmet Makas, "Erzincan afetlerin yaşandığı hüznün kentidir. Ama bu hüzünle de bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı en güzel bilen kentlerden biridir. Bu balgamda malumunuz Antalya yöresinde Manavgat bölgesinde ile başlayan bir yangın felaketi Muğla, İzmir birbirini takip etti. Hemen akabinde Kastamonu-Sinop ve Karadeniz'in farklı kentlerinde sel felaketini yasadık. Hala da riskli olan bölgelerde Rabbim vermesin tarzında duayla yine de yaşanabileceği noktasında müteessir bir durumdayız. Öncelikle Erzincan'ın gönlü bugün Antalya'da Manavgat'ta tüm yangın bölgelerinde Muğla'da, Kastamonu'da, Sinop'ta atıyor. Bütün acıları Erzincan en derin kalbi duygularımızla hissediyor ve kendisi yasamış gibi de o bölgelere sahip olmaya çalışıyoruz. Ben tüm Erzincanlılarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Erzincan'dan Sinop'a 5 TIR yardım 1 milyon lira nakit para gönderildi
Erzincan'dan Sinop'a 5 TIR yardım 1 milyon lira nakit para gönderildi
Erzincan'dan Sinop'a 5 TIR yardım 1 milyon lira nakit para gönderildi
Erzincan'dan Sinop'a 5 TIR yardım 1 milyon lira nakit para gönderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Faruk Canbaba

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Erzincan'dan Sinop'a 5 TIR yardım 1 milyon lira nakit para gönderildi - Haberler
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