Erzincan'dan depremzedelere 99 adet yaşam konteyneri gönderildi
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Erzincan'dan depremzedelere 99 adet yaşam konteyneri gönderildi

Erzincan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar için 99 adet konteyner gönderdi.

02.02.2020 06:57 | Son Güncelleme: 02.02.2020 07:02
Erzincan'dan depremzedelere 99 adet yaşam konteyneri gönderildi

İl Afet ve Acil Durum () Müdürlüğü 'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar için 99 adet konteyner gönderdi. Yola çıkan konteynır yüklü tırlar Erzincan-Pülümür-Tunceli kara yolunda meydana gelen buzlanma sebebiyle bir süre yolda kaldı.


Arama kurtarma çalışmaların ardından Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afetzedelerin geçici barınmalarını sağlamak üzere bölgesel lojistik deposundan konteyner sevkiyatı başladı. Bugün tırlara yüklenen konteynerler bölgeye gitmek için yola çıktı. Erzincan - Pülümür yol ayrımı Muti mevkiinde yolda oluşan aşırı buzlanma nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlar makaslama yaparak yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik ve karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yol saatler sonra ulaşıma açıldı. Elazığ'a giden konteynır yüklü tırlar yola devam etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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