Erzincan'dan deprem bölgesine "konteyner ev, banyo ve tuvalet" desteği
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Erzincan'dan deprem bölgesine "konteyner ev, banyo ve tuvalet" desteği

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), depremzedeler için Elazığ ve Malatya'ya konteyner gönderdi.

31.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:56
Erzincan'dan deprem bölgesine

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), depremzedeler için Elazığ ve 'ya konteyner gönderdi.

AFAD Erzincan Bölgesel Lojistik Deposu'nda bulunan 2 konteyner tuvalet, 2 konteyner banyo ve 99 konteyner ev deprem bölgesine sevk edildi.

Konteynerlerde acil yardım malzemeleri, battaniye, yatak ve mutfak gereçlerinin de bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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