Erzincan'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
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Erzincan'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İtfaiye araçların hazırlık yapması İtfaiye Müdürü Sami Karakaş'ın konuşması İtfaiye araçların hareket etmesi Erzincan'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek ERZİNCAN - Erzincan'daki farklı kurum ve belediyelerden Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın bölgesine itfaiye aracı,...

İtfaiye araçların hazırlık yapması

İtfaiye Müdürü Sami Karakaş'ın konuşması

İtfaiye araçların hareket etmesi Erzincan'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

ERZİNCAN - Erzincan'daki farklı kurum ve belediyelerden Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın bölgesine itfaiye aracı, su tankerleri, dozer, tır ve personel gönderildi.

Erzincan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı belediye ve kamu kurumları ile İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekip ve personel, Manavgat ilçesinde devam eden yangının söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için bölgeye gönderildi.

Erzincan Belediyesinden söz konusu yangın bölgesine, 1 itfaiye aracı ile 1 su tankeri ve 6 personelin yanı sıra, Erzincan İl Özel İdaresince 1 tır, 1 dozer ve 3 personel, İliç ilçesinden 2 personel ve 1 su tankeri, Refahiye Belediyesinden de 1 su tankeri ve 2 personel destek için yola çıktı.

Ayrıca dağıtılmak üzere bölgeye 24 bin 24 şişe pet su ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürü Sami Karakaş, Allah'tan, ülkenin doğal afetlere maruz kalmamasını dilediklerini belirterek, yurdun muhtelif yerlerinde çıkan yangınları söndürmek için Erzincan Valiliği ve Belediyesince bölgeye destek ekipler ve araçlar gönderildiğini ifade etti.

Erzincan'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Erzincan'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Erzincan'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Erzincan'dan Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kaynak: Anadolu Ajansı

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