ERZİNCAN'DAN ABD'YE KURUTULMUŞ SEBZE VE MEYVE İHRACATI

ERZİNCAN (DHA) - ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde belediye tarafından hazırlanan proje ile kurulan meyve ve sebze kurutma tesisinde işlenen ürünler, yurt içi piyasaya verilmesinin yanı sıra başta Amerika ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen, KUDAKA 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen Üzümlü Belediyesi tarafından hazırlanan 'Eğitim ve Üretimle Kalkınıyoruz' projesi kapsamında ilçe merkezine yapılan 2 bin metrekare kapalı alana sahip sebze ve meyve kurutma tesisi 13 personelle 3 vardiya üretim yapıyor. Günlük 2,5, aylık ise 75 ton kapasiteye sahip işletmenin ilerleyen yıllarda kapasitesinin artırılması planlanıyor. Ayrıca tesis bölgedeki çiftçi ile anlaşarak da sözleşmeli üretim yapacak.

Tesisle ilgili bilgi veren Gıda Mühendisi Resul Ekrem Peker, " Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde kurulan tesis 2 bin metrekare kapalı alana sahip olup yaklaşık 12 personelle çalışıyor. Üzümlü ilçesi ve çevre illerden temin ettiğimiz elma, armut, muz, karpuz, üzüm, portakal, çilek, ananas, ayva, domates, ıspanak, kabak gibi aklımıza gelecek her türlü sebze ve meyveyi işleyip kurutarak ihraç etmek üzere paketliyoruz. Günlük 2,5 ton, aylık 75 ton meyve ve sebze işleyebiliyoruz" dedi.