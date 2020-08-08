Erzincan'daki yangında bir ev ile eklentileri zarar gördü Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çıkan yangında bir ev ile bir ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çıkan yangında bir ev ile bir ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Karapınar köyündeki Özen ailesine ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede bitişikteki Rasim Gülbaş'a ait eve sıçrayan yangını söndüremeyen köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kemaliye, Arapgir ve Ağın ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ilk belirlemelere göre bir ev ile bir samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Jandarma, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, gazetecilere, yangında herhangi bir can kaybı meydana gelmediğini söyledi.

Yangın ihbarının ardından ekipleri bölgeye sevk ettiklerini ifade eden Karaman, şöyle konuştu:

"Çevrede bulunan Arapgir ve Ağın Belediyesine ait birer itfaiye aracı ile Kemaliye Belediyemize ait 2 itfaiye aracı kısa sürede bölgeye sevk ettik. Ekipler koordineli bir şekilde yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını söndürmeyi başardı. Şu an bölgede bulunan ekiplerimiz soğutma çalışmalarına devam ediyor. Allah'a şükür herhangi bir can kaybımız yok. Çıkan yangınla birlikte maddi hasar meydana gelmiştir."

Kaynak: AA