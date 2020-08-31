Erzincan'daki yaban keçileri av olmaktan kurtuldu
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Erzincan'daki yaban keçileri av olmaktan kurtuldu

Erzincan'daki yaban keçileri av olmaktan kurtulduERZİNCAN İdare Mahkemesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Erzincan'da 26 adet yaban keçisinin avlanması için açtığı ihale hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

31.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:26

Erzincan'daki yaban keçileri av olmaktan kurtuldu

ERZİNCAN İdare Mahkemesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Erzincan'da 26 adet yaban keçisinin avlanması için açtığı ihale hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Böylece yaban keçiler av olmaktan kurtuldu Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü Erzincan Şubesi tarafından, Karadağ, Akça, Abrenk, Kazankaya, Doğandere, Bağlıca, Çayyaka, Cimin, Yamanalı, Dumanlı, Kapıkaya, Sarıçiçek, Dutluca, Abenk bölgelerinde 26 adet yaban keçisinin kotalarının avlattırılması işi için 3 Temmuz 2020 tarihinde ihaleye çıktı. Salda İçin Türkiye Grubu katılımcısı Veteriner Hekim Askar Altınöz Erzincan İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Mahkeme, 'Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının korunması esastır" ve 'Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır" maddelerinin ihlali gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin verdiği örnek kararı Türkiye'deki hayvanseverler birlikte davayı açan Askar Altınöz, Erzincan Doğa ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Güler Öztürk'ü sevindirdi.

Erzincan'daki yaban keçileri av olmaktan kurtuldu

Kaynak: DHA

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