Erzincan'daki trafik kazasında yaralanan genç kız hastanede yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'daki trafik kazasında yaralanan genç kız hastanede yaşamını yitirdi

Erzincan'daki trafik kazasında yaralanan genç kız hastanede yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanıp hastanede tedavi altına alınan genç kız hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanıp hastanede tedavi altına alınan genç kız hayatını kaybetti.

İlçenin Kargın beldesi yakınlarında, 4 gün önce Mehmet Akif N. (45) yönetimindeki 34 BKM 402 plakalı otomobilin, Ahmet Faruk S'nin (25) kullandığı traktöre çarpması sonucu yaralanarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Bera Şimşek (19), yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Şimşek'in cenazesi, yapılan otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edildi.

Genç kızın vefat etmesiyle, söz konusu kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Mehmet Akif N. (45) yönetimindeki 34 BKM 402 plakalı otomobil, 24 Temmuz tarihinde, Erzurum yönüne giderken, Kargın beldesi Sucu Ali kavşağı mevkisinde, önündeki Ahmet Faruk S'nin (25) kullandığı 24 FU 689 plakalı traktöre çarpmıştı.

Kazada, otomobildeki Muhammed Mehdi N. olay yerinde ölmüş, aynı araçtaki sürücünün yanı sıra Zehra ve Esma N. ile Bera Şimşek ve traktör sürücüsü Ahmet Faruk S. yaralanmıştı.

Yaralılar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fazıl Küçük İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzincan'daki trafik kazasında yaralanan genç kız hastanede yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 11:07:55. #1.14#

title