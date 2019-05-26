Erzincan'daki trafik kazası

Erzincan'da bariyere çarparak ağır yaralanan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Erzincan-Sivas kara yolunda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 63 yaşındaki sürücü Nusret Sever, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sever'in kullandığı 06 D 1166 plakalı otomobil, 23 Mayıs'ta Erzincan-Sivas kara yolu Heybeli köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridinde bulunan bariyerlere çarpmıştı. Sever, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından ağır yaralı kurtarılmıştı.

Kaynak: AA