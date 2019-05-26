Erzincan'daki trafik kazası

Erzincan'daki trafik kazası

Erzincan'da bariyere çarparak ağır yaralanan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Erzincan'daki trafik kazası

Erzincan'da bariyere çarparak ağır yaralanan otomobilin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Erzincan-Sivas kara yolunda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 63 yaşındaki sürücü Nusret Sever, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sever'in kullandığı 06 D 1166 plakalı otomobil, 23 Mayıs'ta Erzincan-Sivas kara yolu Heybeli köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridinde bulunan bariyerlere çarpmıştı. Sever, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından ağır yaralı kurtarılmıştı.

Kaynak: AA
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