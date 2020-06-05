Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı
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Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı

Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı
05.06.2020 02:43 | Son Güncelleme: 05.06.2020 02:43

Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çağlayan-Karatuş köy yolunda 13 Mayıs'ta meydana gelen ve bir jandarma personelinin hafif yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 2'si sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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