Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin soruşturmada iki şüpheli daha tutuklandı
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Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin soruşturmada iki şüpheli daha tutuklandı

Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen iki şüpheli daha tutuklandı.

Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin soruşturmada iki şüpheli daha tutuklandı
21.05.2020 23:07 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:28

Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen iki şüpheli daha tutuklandı.

Çağlayan-Karatuş köy yolunda 13 Mayıs'ta meydana gelen ve bir jandarma personelinin hafif yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltında bulunan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden ikisi sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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