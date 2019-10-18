Erzincan'daki sahte reçete operasyonu

18.10.2019 20:18

Erzincan'daki "sahte reçete" operasyonunda yakalanan 23 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte reçete düzenleyip eczanelerden uyuşturucu etkisi bulunan haplardan tedarik ederek piyasaya sürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2'si eczacı kalfası 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 9'u emniyetteki ifadelerin ardından serbest bırakıldı, 14'ü sağlık kontrolleri sonrası adliyeye çıkartıldı.

Şüphelilerden 3'ü savcılıkça sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak", "uyuşturucu madde kullanmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Diğer 11 kişi, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA