Erzincan'daki mendereslerin çevresi beyaz örtüyle kaplandı - Haberler
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Erzincan'daki mendereslerin çevresi beyaz örtüyle kaplandı

Erzincan'daki mendereslerin çevresi beyaz örtüyle kaplandı
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Kültür Sanat

Erzincan'da, Karasu Nehri'nin oluşturduğu mendereslerin çevresi, kentte etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Karasu Nehri'nin oluşturduğu mendereslerin çevresi, kentte etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklarla etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle akarsular dondu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Erzincan Ovası'nın ortasından geçen Karasu Nehri'nin oluşturduğu mendereslerin çevresi de kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülen nehrin kıvrımlarının oluşturduğu eşsiz manzara drone ile görüntülendi.

Erzincan'daki mendereslerin çevresi beyaz örtüyle kaplandı

Erzincan'daki mendereslerin çevresi beyaz örtüyle kaplandı

Erzincan'daki mendereslerin çevresi beyaz örtüyle kaplandı

Erzincan'daki mendereslerin çevresi beyaz örtüyle kaplandı

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

Doğu Anadolu Bölgesi, Karasu Nehri, Erzincan, kar, Kültür Sanat, Haber

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