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Erzincan'daki medya çalışanlarına plaket

Erzincan'daki medya çalışanlarına plaket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Erzincan'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde düzenlenen programda kentte görev yapan medya çalışanlarına plaket takdim edildi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü öncesinde düzenlenen programda kentte görev yapan medya çalışanlarına plaket takdim edildi.

Kentteki bir restaurantta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen programa medya mensupları ve Erzincan TSO yönetim kurulu katıldı.

Programda, slayt gösterisi ardından Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu bir konuşma yaptı.

Program medya çalışanlarına günün anlam ve önemine binaen plaket takdimiyle son buldu. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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