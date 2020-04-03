Erzincan'daki koronavirüs tedbirleri kapsamında minarelerden "evde kal" çağrısı yapıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Erzincan, Güncel

Erzincan'daki koronavirüs tedbirleri kapsamında minarelerden "evde kal" çağrısı yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cuma namazı kılınmayan Erzincan'da da minarelerden sela okunmayıp "evde" kal çağrısı yapıldı.

03.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:20
Erzincan'daki koronavirüs tedbirleri kapsamında minarelerden

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cuma namazı kılınmayan Erzincan'da da minarelerden sela okunmayıp "evde" kal çağrısı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından cami önlerindeki tedbirler artırıldı.

Cami girişlerine Diyanet İşleri Başkanlığının kararının asıldığı kentte, yoğunluk oluşmasını önlemek amacıyla cuma namazı vaktinde camilerde güvenlik güçleri de hazır bekletildi.

Cami önlerinde bekleyen görevli polislerin tedbir amaçlı maske ve eldiven takması da dikkati çekti.

Cami hoparlörlerinden yapılan duyuruda ise vatandaşların evlerinde kalmalarının kendi ve sevdiklerinin sağlığı için hayati önem taşıdığı ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları gerektiği ifade edildi.

Erzurum'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Erzurum'un Yakutiye Belediyesi ise Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kurduğu 96 kişilik özel ekiple dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyor.

Koronavirüsle mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdüren Yakutiye Belediyesi, ilçe sınırlarındaki mahalle statüsüne alınan yerler ile merkez mahallelerde çalışmalarını ve kontrollerini sıklaştırdı.

Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yaptığı açıklamada, evlerin ve iş yerlerinin tek tek dezenfekte edildiğini, ilaçlanmamış tek bir nokta bırakmayacaklarını aktardı.

Kovid-19 ile mücadele için kurulan özel ekibin 7 bin 600 noktada dezenfekte işlemi yaptığını belirten Uçar, "Her gün en az 1500 noktada dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Bir hafta içerisinde kent merkezinde 7 bin 600 işletme, dükkan, market, apartman olmak üzere ilçeye bağlı mahallelerdeki ev ve ortak alanlar koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Tek bir gün bile ara vermeden çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Mahmut Uçar, zabıta ekiplerinin de günün her saatinde vatandaşlara anonslarla araçlardan duyular yaptığını ifade etti.

Kaynak: AA

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